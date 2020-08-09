В Белоруссии сообщили об атаке на государственные интернет-ресурсы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET была зафиксирована 8 августа в 22:00, сообщает национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии (CERT.BY)

По данным ведомства, "установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены, в том числе, сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by)".

Атаки продолжились и 9 августа, сообщают там.

"Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием", - рассказали в CERT.BY.

9 августа в стране проходит основной день голосования на выборах президента. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики.

По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.