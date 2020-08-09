Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 09.08В России 882 347+0В мире 19 637 506+259 470

В Белоруссии сообщили об атаке на государственные интернет-ресурсы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET была зафиксирована 8 августа в 22:00, сообщает национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии (CERT.BY)

По данным ведомства, "установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены, в том числе, сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by)".

Атаки продолжились и 9 августа, сообщают там.

"Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием", - рассказали в CERT.BY.

9 августа в стране проходит основной день голосования на выборах президента. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики.

По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Белоруссия

Новости

ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися

ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет вместе с Россией

Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом

Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно

ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно

Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе

Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе

В Бразилии объявили траур по ста тысячам умершим от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');