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Дуров сообщил о проблемах с доступом к Telegram из-за отключений интернета в Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис прилагает усилия, чтобы оставаться доступным в Белоруссии, но периодически интернет в стране полностью выключается.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там", – написал Дуров в своем твиттере в понедельник.

"Однако связь все еще нестабильна, так как интернет временами полностью отключается", – добавил он.

Ранее сообщалось, что услуги служб такси были недоступны в белорусской столице вечером в воскресенье - в основной день выборов президента страны 9 августа.

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщали, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также не работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным интернетом, так и мобильным интернетом.

Кроме того, отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В "Белтелекоме" (крупнейший интернет-оператор) заявили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.

Павел Дуров Белоруссия Telegram

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