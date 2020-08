Дуров сообщил о проблемах с доступом к Telegram из-за отключений интернета в Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис прилагает усилия, чтобы оставаться доступным в Белоруссии, но периодически интернет в стране полностью выключается.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там", – написал Дуров в своем твиттере в понедельник.

"Однако связь все еще нестабильна, так как интернет временами полностью отключается", – добавил он.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H