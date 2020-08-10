Дуров сообщил о проблемах с доступом к Telegram из-за отключений интернета в Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис прилагает усилия, чтобы оставаться доступным в Белоруссии, но периодически интернет в стране полностью выключается.

"Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там", – написал Дуров в своем твиттере в понедельник.

"Однако связь все еще нестабильна, так как интернет временами полностью отключается", – добавил он.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Ранее сообщалось, что услуги служб такси были недоступны в белорусской столице вечером в воскресенье - в основной день выборов президента страны 9 августа.

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщали, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также не работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным интернетом, так и мобильным интернетом.

Кроме того, отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы.

В "Белтелекоме" (крупнейший интернет-оператор) заявили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства.