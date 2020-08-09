В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Двух стрингеров видеоагентства Ruptly задержали в Минске, сообщил владелец сервиса, телеканал RT.

"Два стрингера, сотрудничавшие с нашим видеоагентством Ruptly, были задержаны в Минске, когда снимали голосование на участках во время выборов президента. Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь", - говорится в сообщении в телеграм-канале RT.

По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что руководству канала неизвестно, в чем обвиняют стрингеров.

Ранее сообщалось о задержании в Минске трех журналистов телеканала Дождь", работавших на выборах президента Белоруссии без аккредитации.