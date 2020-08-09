Задержанные в Минске журналисты "Дождя" не имели аккредитации на выборы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Журналисты "Дождя", задержанные в воскресенье в Минске, работали на выборах президента Белоруссии без аккредитации, сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили", - сказал он.

По его словам, пока нельзя говорить о том, что журналисты были задержаны именно за отсутствие аккредитации. "Мы даже не знаем, кто их задержал. Все что мы знаем это то, что было на видео, пока больше ничего", - отметил Дзядко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что документы были направлены еще 15 июня.

Между тем, Союз журналистов России ждет от властей Белоруссии объяснения причин задержания журналистов "Дождя". Как говорится в заявлении на его сайте, СЖР требует назвать их местонахождение.

Как отметили в организации, "Союз журналистов России считает, что задержание российских журналистов очевидно нарушает права на свободу слова и свободу распространения информации".

СЖР потребовал от белорусских властей немедленного освобождения коллег.

Отмечается, что о претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось.

"Журналисты освещали голосование по выборам президента страны, - сказано в заявлении. - По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении".

Ранее "Дождь" сообщил о задержании своих сотрудников в Минске. По его данным, были задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы.