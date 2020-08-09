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Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов принять поражение

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не "будоражить" массы.

"Самое главное - это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может, готова, если он будет его будоражить, выйти на площадь", - сказала Ермошина, отвечая на вопрос, что бы она хотела пожелать проигравшим кандидатам.

На прошедших в республике выборах действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов, свидетельствуют данные государственного экзит-пола.

На пост президента Белоруссии претендовали помимо действующего главы государства сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко Лидия Ермошина

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