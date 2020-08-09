Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".

Светлана Тихановская получает 6,8%, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех, по данным экзит-полов, проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

В свою очередь председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщила, что Лукашенко по итогам данных, предоставленным в ЦИК с закрытых участков в пяти из семи регионов, набирает на текущих выборах 82%.

У Светланы Тихановской "где-то около 5%" по закрытым участкам, уточнила она.

"Если взять армию - это немного, около 7 тыс. человек (...), закрытые участки, где нет гражданского населения, (...) - там процент поддержки Лукашенко 93,7%. У Тихановской где-то 3,8%. У остальных 0,29%, 0,26%... У двоих кандидатов более 1%", - проинформировала Ермошина.

Выборы

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На 18 часов основного дня голосования, явка на выборах, согласно данным Центризбиркома, составила 79%. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование на выборах президента страны. По данным ЦИК, в нем приняло участие 41,7% избирателей.