Политолог заявил о менее удачных маневрах Лукашенко между РФ и Западом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Импровизации Александра Лукашенко в маневрировании между Москвой и Западом после прошедших выборов будут для белорусского президента все менее удачными, считает первый вице-президент Фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

"Лукашенко в ходе избирательной кампании создал уникальную для себя ситуацию, при которой, с одной стороны серьезно подпорчены отношения с Москвой, ещё более испортившиеся на финише кампании из-за задержания 33 россиян. С другой стороны, Лукашенко не стал и не станет своим для Запада. В результате получилось, что избирательная кампания не понравилась Западу, а политика Лукашенко все менее нравится Москве", - сказал Макаркин "Интерфаксу".

Что касается качества его победы на выборах, то белорусскому избирателю очевидно, что Лукашенко в ходе последней кампании, как и в предыдущих, шёл по пути наименьшего сопротивления, считает политтехнолог.

"Для Лукашенко это были далеко не первые выборы. Он всегда декларировал, что допускает оппозиционных кандидатов до выборов, а потом всячески подчёркивал, что победил их в честной борьбе. С последней предвыборной гонки были удалены три оппозиционных кандидата, которые могли на что-то рассчитывать", - сказал он.

"Все это свидетельствует об очень сильной неуверенности Александра Григорьевича в своих возможностях. Этот мощнейший результат был достигнут в борьбе с теми соперниками, которых Лукашенко счёл безопасными для себя. Была определенная консолидация оппозиции вокруг Тихановской, но она все равно не политик. И избиратели ее не видели в качестве президента страны", - полагает Макаркин.

В итоге получилось, что Лукашенко эти выборы "выиграл, но в условиях, когда он значительно слабее и менее уверен в своих силах", считает аналитик.

В свою очередь политолог Глеб Павловский заявил, что несмотря на победу, позиции Лукашенко ослаблены.

"Фактом, по предварительным итогам выборов, является ослабление Александра Григорьевича как политической фигуры. В ходе избирательной кампании он снимал кандидатов и вызывал в Минск войска. Если 80% избирателей за него, зачем нужно было вводить войска? Ситуация для Лукашенко плохая. Но и Москва имеет ослабленного союзника", - сказал Павловский в воскресенье "Интерфаксу".

По его оценке, ситуация с задержанием группы из 33 россиян стала серьезной ошибкой Лукашенко в отношениях с Москвой.

"Спектакль с задержанием группы россиян отравил атмосферу отношений между Москвой и Минском, и очень сильно и довольно надолго", - полагает политолог.

Он также считает, что белорусский лидер, выиграв выборы, потерял поддержку городских избирателей, что осложнит его маневры в сторону Запада, на которые Лукашенко периодически идёт в попытке добиться уступок от Москвы.

"Лукашенко, по меньшей мере, потерял поддержку города. На поддержке села в XXI веке держаться невозможно. Лукашенко будет теперь труднее пугать Москву своими символическими дипломатическими жестами в сторону Запада. В Европе белорусского лидера не ждут", - сказал Павловский.