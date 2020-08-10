Зеленский призвал белорусское общество и власть к диалогу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество к диалогу, терпимости и отказу от уличного насилия, но предупредил, что диалог может быть трудным. Он считает, что только широкий диалог может обеспечить гражданам страны выход из нынешнего тяжелого кризиса.

Так он прокомментировал протесты в Белоруссии, которые вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. Он назвал очевидным то, что не все граждане согласны с этими результатами, и напомнил, что легитимность власти базируется исключительно на доверии.

"Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал президент в фейсбуке.

Зеленский считает, что взаимопонимание в обществе может сохранить независимость Белоруссии и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии, иначе продолжится эскалация насилия.

Президент Украины призвал соседнее государство максимально придерживаться "общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов" и постараться "обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме".

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - добавил Зеленский.