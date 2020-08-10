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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Распад бозона Хиггса на два мюона, предсказатель бактериального вагиноза у женщин и прототип системы микроволновой передачи электричества

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи из Массачусетского технологического института изучили износ стальных лезвий в процессе бритья. Физикам удалось найти три главных фактора, влияющих на степень разрушения лезвия: угол между острием и волосом, микротрещины и шероховатости стали вместе с их расположением относительно края волоса, а также однородность стали.

- Микробиом полового члена может предсказать развитие бактериального вагиноза у женщины. Использование методов машинного обучения позволило выяснить, что обнаружение у мужчин патогенных бактерий предсказывало развитие бактериального вагиноза с чувствительностью 80 процентов и специфичностью 75 процентов. Эти результаты дают обоснование для оценки влияния лечения мужского партнера на риск развития вагиноза или его рецидива.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Новозеландская компания договорилась с местными поставщиками электричества о тестировании прототипа системы микроволновой передачи электроэнергии. Испытания начнутся с передачи двух киловатт и постепенно будут расти до коммерческих мощностей. Технология отличается безопасностью для живых существ и высоким коэффициентом полезного действия приемного устройства: у прототипа она примерно равна 70 процентам.

- На Большом адронном коллайдере увидели редкий распад бозона Хиггса на два мюона. Это первый зарегистрированный учеными распад бозона Хиггса на частицы второго поколения, что очень важно для фундаментальной физики.

- В партнерском материале сайт N+1 разобрал пять основных страхов антипрививочников, объяснил, есть ли в них доля правды, а также рассказал, почему вообще люди верят во вредность вакцин.

- Сегодня системы активного шумоподавления — не такая уж и экзотика: их устанавливают в автомобилях и самолетах, встраивают в наушники. Как и зачем люди учились глушить шум шумом, и каковы преимущества и недостатки таких систем – в этом материале.

- Утром 6-го августа 1945 года на Хиросиму упал "Малыш". Однако история того, что именно сделал ядерный взрыв с городом, до сих пор остается неполной. В этом виноваты политика — и природа. N+1 рассказал, как изучали "новый мир" ученые в Хиросиме, что о нем узнали и что до сих пор неизвестно.

- Выводить груз и людей в космос по-прежнему дорогое удовольствие. Для того, чтобы вывести на орбиту как можно больше полезной нагрузки, ученые и инженеры стремятся создавать детали из легких и прочных материалов. В этой статье повествуется о непростом и кропотливом процессе сборки головных композитных обтекателей современных российских ракет-носителей.

- Чем больше антипрививочников, тем меньше антипрививочников? К сожалению, это не так. В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как работает "прививочный щит", сколько людей должны его держать и что будет, если его разрушат.

N+1 Дайджест

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