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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Социальная сеть коров, квантовое го и алгоритм, чтобы "расселфить" селфи

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Старые коровы, как и новички в группе, чаще лижут остальных. Особи высокого статуса, напротив, почти никого не лижут. В целом, грумингом эти копытные предпочитают заниматься с ровесниками. Особенно интересно вероятное наличие у них взаимного альтруизма – ситуации, когда один организм помогает другому, потому что тот помогал ему ранее или с высокой вероятностью поможет в будущем. Обычно его демонстрируют животные с высоким уровнем интеллекта.

- Ученые из Шанхая усложнили классическое го квантовыми элементами и показали, что число возможных позиций в квантовом го значительно больше, чем в классическом. Благодаря своей сложности новая игра может стать полем для экспериментов в области классических и квантовых алгоритмов.

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- Американские разработчики представили новый алгоритм: он анализирует позу на селфи и подбирает самую похожую по расположению верхней части туловища — и дорисовывает портрет. То есть превращает селфи в портретные кадры, сделанные сторонним фотографом. Селфи, таким образом, получаются более естественными и на них не будет видно вытянутой руки. Однако у алгоритма есть ограничения: он не всегда может подобрать похожую позу, и в таких случаях плечи или руки на портрете получаются слишком узкими.

- Вы знали, что китообразные произошли от парнокопытных? Правда, поначалу им пришлось непросто — все-таки водная среда сильно отличается от наземно-воздушной. В этом материален о проблемах древних китов и о том, как они их решали.

- Психологи и психиатры из Кембриджского университета выяснили, что у трансгендерных и небинарных людей аутизм, связанные с аутизмом черты и другие психические расстройства встречаются чаще, чем у цисгендерных людей.

- Вирусы, как показала пандемия коронавируса, – это одна из тех угроз, которые могут за считанные месяцы уносить сотни тысяч жизней. Сезонный грипп, несмотря на его будничный имидж, делает это каждый год – и остается одним из самых опасных вирусных заболеваний в мире. В этом партнерском материале рассказывается о самых опасных штаммах гриппа, как действует вакцина от него, как ее производят и при чем тут куриные яйца.

- Активисты воюют с производителями детских смесей вот уже как минимум полвека. Что их не устраивает в дарах технологического прогресса и что по поводу этой войны думают врачи — рассказывается в этом материале.

- Самолеты и птицы всегда с трудом делили между собой небо. Обычно столкновение плохо заканчивается для птицы, но иногда повреждения получает и техника. В этом партнерской статье сайт N+1 рассказал о том, как создают особо прочные стекла для самолетов.

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