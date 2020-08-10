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Су-27 перехватил два разведывательных самолета США над Черным морем

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-27 в понедельник поднимался на "перехват" двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении Центра.

"После разворота самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили российские военные.

Они отметили, что весь полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения госграницы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками допущено не было.

Ранее российские военные сообщали о "перехвате" самолетов-разведчиков США над Черным морем 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля. Каждый раз в воздух поднимались российские Су-27 (истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого, входит в состав дежурных сил противовоздушной обороны).

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 вылетали на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над акваторией Охотского моря.

Россия США Черное море

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