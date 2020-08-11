Российские истребители "перехватили" дрон США в районе Чукотки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник подняли в воздух три истребителя МиГ-31 на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем, он улетел от госграницы России, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B "Глобал Хок" ВВС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После разворота БПЛА RQ-4B "Глобал Хок" от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили российские военные.

Они сообщили, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 действовали согласно международным правилам использования воздушного пространства. Самолеты не допустили нарушения госграницы РФ американским дроном, подчеркнули в Национальном центре. Там также сообщили, что беспилотник был обнаружен российскими военными над нейтральными водами Чукотского моря.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени. Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

В последнее время российские военные регулярно сообщают о "перехватах" самолетов-разведчиков США над Черным морем. 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля в воздух на "перехват" американских самолетов поднимались российские Су-27 (истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого).

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 вылетали на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над акваторией Охотского моря.