Объем IPO в сфере биотехнологий в США побил рекорд 2018 года

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Компании сферы биотехнологий, имеющие листинг в США, с начала текущего года провели IPO в общей сложности на $9,4 млрд, что уже превысило рекордный объем - $6,5 млрд, зафиксированный по итогам всего 2018 года, свидетельствуют данные Dealogic.

Акции биотехнологических компаний в этом году выросли в цене в среднем на 34% в первый день торгов после IPO - это наилучшая динамика для сектора со времен технологического бума 2000 года, пишет The Wall Street Journal. Интерес к акциям компаний сферы биотехнологий выходит за рамки IPO, отмечают эксперты.

Индекс Nasdaq Biotechnology с начала текущего года подскочил на 13%, при том, что S&P 500 увеличился лишь на 3,7%. Инвесторы скупают акции компаний, разрабатывающих вакцины от COVID-19, а также делают ставку на то, что государственные инвестиции в биотехнологический сектор будут расти.

Публичные компании активно пользуются увеличившимся притоком денег в сектор и доразмещают акции. С начала этого года объем дополнительных размещений достиг $32 млрд, что, по данным Dealogic, является рекордным уровнем.

Эксперты, однако, предупреждают, что акции компаний сферы биотехнологий могут оказаться довольно волатильными, поскольку их цена зачастую зависит от успеха или провала работы над определенными препаратами. Многие также считают, что энтузиазм в отношении биотехнологических компаний является чрезмерным, особенно в отношении компаний, разрабатывающих вакцины от коронавируса.

Одним из примеров высоких ожиданий инвесторов является Moderna Inc., которая уже приступила к третьей фазе тестирования вакцины, разработанной совместно с Национальным институтом по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США. Капитализация компании, составлявшая порядка $7 млрд в начале текущего года, в настоящее время приближается к $30 млрд.

В центре внимания инвесторов - немецкая технологическая компания CureVac BV, также разрабатывающая вакцину от коронавируса. Компания планирует провести IPO на бирже Nasdaq позднее в этом году и может получить оценку более чем в $1 млрд в рамках размещения акций, отмечают источники WSJ.