В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19

Эксперт заявил, что страна формально уже вступила во вторую волну эпидемии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Греции готовятся объявить о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса из-за роста новых случаев COVID-19, сообщает газета "Катимерини".

Ожидается, что о мерах власти объявят позже в понедельник. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас после заседания ведомства заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

"Я снова призываю молодежь и тех граждан, которые не соблюдают основные меры личной защиты, осознать ответственность перед уязвимыми (перед коронавирусом - ИФ) группами, остальными согражданами и страной в целом", - сказал Кикилиас в понедельник журналистам.

Между тем, эксперт в области эпидемиологии из Афинского университета Гикас Магиоркинис в интервью газете The Guardian сказал, что Греция "формально вступила во вторую волну эпидемии".

Он добавил, что в ближайшие две недели число пациентов, которые будут подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, может достигнуть показателя, равному тому, что был в разгар пандемии.

В воскресенье, 9 августа, в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в стране выявили 203 случая.

За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.