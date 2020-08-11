Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске

МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске
Протесты у Дворца спорта в Минске в ночь на 10 августа
Фото: ТАСС/EPA

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

По информации МВД, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.

Взрыв произошел в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади. Спецназ прибыл на улицу Притыцкого, чтобы помешать протестующим строить баррикады.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Протесты в городе продолжаются с вечера 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов. На улицы вышли противники действующего президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Белоруссия Минск

Новости

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

В Минск движется колонна тяжелой военной техники

AP сообщило о контейнерах с опасными химвеществами в порту Бейрута

AP сообщило о контейнерах с опасными химвеществами в порту Бейрута

В Минске ранена журналистка белорусского издания "Наша нива"

Пандемия коронавируса

В США выявлено более 5 млн случаев заражения COVID-19

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

В Минске снова начались задержания

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

В Белоруссии после протестов возбуждено 21 уголовное дело

Корреспондент RT сообщил о своем задержании в Минске

Корреспондент RT сообщил о своем задержании в Минске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');