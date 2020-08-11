МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем на протестах в Минске

Протесты у Дворца спорта в Минске в ночь на 10 августа Фото: ТАСС/EPA

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

По информации МВД, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону сотрудников правоохранительных органов. Устройство взорвалось у него в руке и причинило смертельные травмы.

Взрыв произошел в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади. Спецназ прибыл на улицу Притыцкого, чтобы помешать протестующим строить баррикады.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Протесты в городе продолжаются с вечера 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов. На улицы вышли противники действующего президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.