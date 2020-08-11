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В Минске силовики разогнали протестующих в районе метро "Пушкинская"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Минске около универсама "Рига" правоохранительные органы вновь разогнали протестующих, силовики зачистили район метро "Пушкинская", сообщают местные СМИ.

"По демонстрантам около "Риги" вновь бросают гранатами (светошумовыми - ИФ), специальная машина, разбивает баррикады", – сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская"

"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", – добавили на радиостанции.

В Минске и ряде других городов Белоруссии в ночь на вторник проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около трех тысяч человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

Белоруссия Минск

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