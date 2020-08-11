В соборе Святой Софии развернули флаг движения ХАМАС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ровно через неделю после того, как талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле, аналогичную акцию в этом храме провели сторонники ХАМАСа.

Греческий портал Capital.gr публикует фото, на котором активист демонстрирует флаг этой радикальной палестинской организации.

"Похоже, что храм отдали в руки террористических движений, члены и сторонники которых, как обычные хулиганы, распространяют здесь свои убеждения", - пишет издание.

10 июля президент Турции подписал указ о придании стамбульскому музею Святой Софии статуса мечети. Через две недели этот храм открылся для круглосуточной мусульманской молитвы. Это произошло спустя 86 лет после того, как первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился придать Айя-Софии статус музея.