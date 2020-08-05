Муэдзин Святой Софии в Стамбуле умер от сердечного приступа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Муэдзин Осман Аслан внезапно умер от сердечного приступа в религиозном центре Святой Софии в Стамбуле, сообщило греческое интернет-издание Оrthodox Times.

Смерть наступила еще в воскресенье, однако журналистам стало известно о ней только в среду. Издание отмечает, что муэдзин скончался спустя несколько дней после того, как собор Святой Софии был превращен в мечеть.

Будучи добровольцем, Аслан с минаретов призывал мусульман молиться в Айя-Софии.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Через две недели этот храм открылся для круглосуточной мусульманской молитвы. Это произошло спустя 86 лет после того, как первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился придать Айя-Софии статус музея. Новое решение турецкого руководство вызвало критику глав Церквей и высокопоставленных дипломатов.