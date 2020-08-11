Во Франции продлили запрет на мероприятия численностью более 5 тысяч

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тысяч человек, сообщают французские СМИ.

Подобный запрет был введен в конце февраля, и теперь он будет действовать до 30 октября.

По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

Он также призвал продлить обязательное ношение масок в общественных местах, указав на то, что часть населения страны проявляет "все более слабую бдительность, дисциплину и солидарность".

Ранее власти Франции планировали, что с 1 сентября в стране возобновятся мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

Согласно последним данным, во Франции за время пандемии выявлено более 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 30 тыс. заразившихся инфекцией скончались.