Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Во Франции продлили запрет на мероприятия численностью более 5 тысяч

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тысяч человек, сообщают французские СМИ.

Подобный запрет был введен в конце февраля, и теперь он будет действовать до 30 октября.

По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

Он также призвал продлить обязательное ношение масок в общественных местах, указав на то, что часть населения страны проявляет "все более слабую бдительность, дисциплину и солидарность".

Ранее власти Франции планировали, что с 1 сентября в стране возобновятся мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

Согласно последним данным, во Франции за время пандемии выявлено более 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 30 тыс. заразившихся инфекцией скончались.

Франция коронавирус

Новости

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

За двое суток в Белоруссии в больницы попали больше 200 пострадавших в столкновениях

Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану

Таиланд не исключил закрытия границ для туристов до 2021 года

Таиланд не исключил закрытия границ для туристов до 2021 года

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');