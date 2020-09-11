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Французам сократили самоизоляцию по COVID-19 до семи дней

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции период обязательной самоизоляции для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, сократили с 14 до семи дней. Об этом в прямом эфире объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. При этом он предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Пандемия коронавируса

Срок изоляции сократили по предложению экспертов, которые пришли к выводу, что в первые семь дней после контакта вероятность выявить заражение наиболее велика. Премьер предупредил, что оставшиеся семь дней контактным лицам придется строго соблюдать.

Он отметил, что вирусная инфекция не утратила интенсивности распространения и останется во Франции еще как минимум на несколько месяцев. Власти решили, что нужно попытаться жить вместе с коронавирусом, не уходя чрезмерно в изоляцию и не вынося за скобки общение, экономику и культурную жизнь, даже несмотря на рост числа заболевших.

Кастекс сказал, что пожилые люди по-прежнему остаются группой риска по коронавирусу, и призвал их к особой бдительности.

По словам премьера, 47 департаментов страны объявлены зонами активной циркуляции коронавируса. Особо тяжелая обстановка сложилась в Марселе, Бордо и на Гваделупе, в этих регионах будут приняты дополнительные противоэпидемиологические меры.

Правительство наймет дополнительно 2000 человек на работу по выявлению контактных лиц заболевших и отслеживанию заражений, пообещал Кастекс. По его словам, на 11 сентября коэффициент заболеваемости составлял 72 (72 случая на 100 000 человек), тогда как неделю назад он составлял 57.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Франция коронавирус Жан Кастекс

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