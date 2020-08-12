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Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны.

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"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что Харрис провалилась на праймериз демократов, что, по мнению президента США, является "своего рода соцопросом".

Также Трамп отметил, что Харрис занимает "крайние левые позиции", и поэтому назвал выбор Байдена "не очень разумным шагом". Он напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа - ИФ)". Кроме того, президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США.

Наконец, объясняя, почему он считает решение Байдена удивительным, Трамп вспомнил, что во время демократических праймериз на дебатах Харрис активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения.

Ранее Байден, который позже в августе официально будет выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщил, что в случае победы на выборах в ноябре назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис

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