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Обама счел Харрис идеальным партнером для Байдена в решении проблем США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама приветствовал решение кандидата в президенты от демократов Джо Байдена о выборе сенатора от Калифорнии Камалы Харрис кандидатом в вице-президенты.

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"Выбрав Харрис в качестве следующего вице-президента Америки, он (Байден - ИФ) подчеркнул свое собственное суждение и характер. (...) И теперь у Джо есть идеальный партнер, который поможет ему справиться с самыми насущными проблемами, стоящими перед Америкой прямо сейчас и в предстоящие годы", - цитирует заявление Обамы The Hill.

Он также отметил, что "выбор вице-президента - это первое важное решение, которое принимает президент".

Ранее сообщалось, что будущий кандидат в президенты от демократов Байден выбрал сенатора Харрис кандидатом в вице-президенты.

Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате женского пола.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде.

Харрис 55 лет. Ее отец - выходец из Ямайки, мать - из Индии.

США Джо Байден Камала Харрис Барак Обама

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