Сенатор призвал Белый дом не отправлять в Минск американского посла

По мнению Криса Мерфи, отправка первого за 12 лет посла будет сигналом того, что США поддерживают подавление протестов в Белоруссии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сенатор Крис Мерфи призвал Белый дом снять кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер, предложенную на пост посла США в Белоруссии, в связи с протестами в республике после выборов президента.

"Эта тактика (подавление протестов в Белоруссии - ИФ) неприемлема и свидетельствует о слабости лидера, который должен прибегнуть к силе, чтобы остаться у власти", - говорится в заявлении Мерфи.

По словам сенатора, хотя он и поддерживает идею улучшения отношений между США и белорусским народом, но сейчас не время "улучшать дипломатические отношения с правительством (президента Белоруссии Александра) Лукашенко".

"Отправка посла в Минск сейчас, впервые за более чем десятилетний срок, будет сигналом того, что США потворствуют этим действиям, и я готов выступить против выдвижения кандидатуры в комитете по международным отношениям, если она не будет отозвана президентом", - сообщил Мерфи.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались за счет роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В мае президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск первого за 12 лет американского посла ожидалось летом текущего года.

В Минске и ряде других белорусских городов третью ночь проходили акции протеста, участники которых выражают несогласие с предварительными официальными результатами выборов президента страны. По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко на выборах 9 августа набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%. Протестующих жестко разгоняют при помощи спецсредств. Известно об одном погибшем.