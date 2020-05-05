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Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Она может стать первым за 12 лет американским послом в Минске

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, сообщают в Белом доме.

Предложение назначить Фишер послом США в Минске фигурирует в опубликованном Белым домом сообщении о кадровых решениях президента США.

Теперь кандидатуру Фишер предстоит рассмотреть Сенату США.

Это решение Трампа не является неожиданным, так как в апреле он объявлял о намерении предложить кандидатуру Фишер на должность посла в Белоруссии.

Фишер - карьерный дипломат. В настоящее время она курирует в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой. "Она также ранее выполняла особые поручения, работая поверенным в делах в посольстве США в России", - отмечалось в сообщении Белого дома, опубликованном в апреле.

У Фишер есть опыт работы и на других должностях, в частности - заместителем главы миссии США при НАТО, а также - советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Помимо английского, она владеет русским, грузинским и французским языками.

В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. Затем кандидатуры должны пройти утверждение в сенате.

С 2008 года у США нет посла в Минске, а у Белоруссии - посла в Вашингтоне после того, как США ввели санкции против госконцерна "Белнефтехим". Тогда же стороны взаимно ограничили количество работающих дипломатов. Более 12 лет дипмиссии в странах возглавляют временные поверенные. Ограничение на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

США Белоруссия Дональд Трамп Джули Фишер

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