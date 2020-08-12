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В Бресте на акции протеста милиционеры стреляли на поражение

В Бресте на акции протеста милиционеры стреляли на поражение
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Бресте сотрудники правоохранительных органов на акции протеста применили оружие на поражение, сообщило министерство внутренних дел Белоруссии.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорится в сообщении МВД.

По информации Минздрава республики, более 50 человек были госпитализированы после акций протеста в ночь на 12 августа.

В Белоруссии три ночи подряд продолжаются акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

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