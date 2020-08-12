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Ущерб от протестов в Минске оценили в полмиллиона белорусских рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минский горисполком предварительно оценил ущерб от трех массовых акций протест в более чем 500 000 белорусских рублей (около 15 млн российских рублей). Об этом говорится в пресс-релизе. Чиновники сравнили эту сумму со стоимостью девяти новых аппаратов ИВЛ или трех рентгеновских комплексов.

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В городе повреждения получили здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт, сообщили чиновники.

Они напомнили, что организаторы несанкционированных акций строят баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируюя дороги, мешают движению транспорта. "Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы", - говорится в сообщении Мингорисполкома.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят с вечера 9 августа после того, как Ценртризбирком объявил предварительные результаты президентских выборов. Акции сопровождаются столкновениями с милицией. Задержаны несколько тысяч человек, есть пострадавшие с обеих сторон, погиб один протестующий.

Протесты в Минске

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Минск Белоруссия

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