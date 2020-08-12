Несколько известных журналистов уволились из белорусских государственных СМИ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Несколько известных ведущих и журналистов написали заявления об увольнении из государственных СМИ Белоруссии и сообщили об этом на своих страницах в соцсетях.

Самые известные из них - ведущий АТН Евгений Перлин, ведущая СТВ Татьяна Бородкина и радиоведущий Александр Шустер.

"Поздравляем страну с "выбором"! Даже сейчас, когда "выбор" уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!" - написала на своей странице в фейсбуке экс-ведущая СТВ Бородкина.

Один из самых популярных и ярких ведущих АТН Перлин свое сообщение назвал "Что стало с моей Беларусью?". В нем он отметил, что теперь ни одна из программ, которую он ведет, больше не вызывает у него таких эмоций, как раньше.

"Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам", - написал на своей странице Перлин.

Еще один ведущий АТН Сергей Козлович в своем сообщении об увольнении с главного государственного телеканала также написал в соцсетях.

По информации TUT.BY, заявления об уходе также написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи "Радыёфакт" и других Александр Шустер и ведущая новостей Татьяна Филипченко.

Некоторые СМИ также сообщили об увольнении с телеканала ОНТ ведущей Ольги Богатыревич.

Несколькими днями ранее в своих Instagram новостью об уходе с БТ поделились ведущие "Добрай ранiцы, Беларусь" Вера Каретникова и Андрей Макаенак.