В Белоруссии сменился главред газеты "Звязда"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Главный редактор белорусской газеты "Звязда" и одноименного издательского дома Павел Сухоруков уволился, его сменил бывший министр информации Александр Карлюкевич, сообщает TUT.BY.

20 августа Карлюкевича представил коллективу нынешний министр информации Игорь Луцкий. Карлюкевич возглавлял "Звязду" в 2011—2017 годах. Сухоруков на этой же встрече сказал, что сам решил уволиться из-за последних событий в редакции.

13 августа журналисты газеты "Звязда" выступили с обращением, призвав всех участников столкновений отказаться от насилия, в том числе за выражение своего мнения, а также призвали уважать корреспондентов, работающих на месте событий.

17 августа коллектив редакции заявил руководству о желании честно освещать события в стране. Как пишет TUT.BY, после этого в редакцию приехали министр Луцкий и начальник главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская. По словам журналистов издания, Шпилевская предложила увольняться тем, кому не нравится закон о СМИ.

18 августа двум заместителям главного редактора позвонили из Министерства информации и сообщили, что Сухоруков уволен, главред в тот день это отрицал. Также 18 августа коллектив газеты объявил о планах начать забастовку и потребовал прекратить цензуру и давление на журналистов. 19 августа организаторы протеста заявили, что собрали 75 подписей сотрудников в поддержку забастовки и 89 требуемых и что стачки не будет.

Сообщения об увольнениях журналистов гостелеканалов начали поступать еще на прошлой неделе. 19 августа бастующие сотрудники Белтелерадиокомпании заявили со слов работающих коллег, будто бы в компанию начали нанимать специалистов из России.

Президент Александр Лукашенко 19 августа потребовал, чтобы правительство обеспечило беспрепятственную работу всех предприятий, в том числе СМИ, а также предложил увольнять бастующих без права восстановиться на работе.