Посол РФ в Белоруссии заявил, что совместная работа стран снимет необоснованность трактовок в отношении "вагнеровцев"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры с аналогичными белорусскими структурами позволит снять необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян.

"Результаты совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда 33 российских граждан на территорию республики", - говорится в заявлении Мезенцева, которое размещено в твиттере посольства РФ.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что российская сторона делает все, чтобы вызволить задержанных в Минске россиян, которых называют "вагнеровцами".

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время.

"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели", - сказал источник.

По его словам, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивает на возвращении задержанных в Беларуси россиян на родину, отмечает недоказанность их вины.

7 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко переговорили по телефону и договорились разобраться в ситуации с задержанием россиян.

"Одной из главных тем разговора (Путина и Лукашенко по телефону - ИФ) стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского президента.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - отмечалось в публикации.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.