Посол РФ в Минске заявил о законности передачи "вагнеровцев" России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Передача российской стороне граждан РФ, задержанных в Белоруссии, была проведена в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Белоруссии и России, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"В заявлении Генеральной прокуратуры России представлена развернутая информация об основаниях возвращения 32 наших сограждан, задержанных ранее на территории Беларуси. Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь", - заявил посол журналистам в пятницу.

По словам дипломата, профессиональное взаимодействие органов прокуратуры двух стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры.

"Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю", - добавил он.

Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля, возвращены на родину. 33-й задержанный гражданин РФ, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.

Задержание "вагнеровцев"

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти назвали членами ЧВК "Вагнер" и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивала на их возвращении на родину.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер", включая девятерых граждан Украины.

Перед этим, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер". 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным.

После новостей о передаче задержанных России в украинском МИДе заявили, что теперь экстрадиция "вагнеровцев" становится невозможной, поскольку российская сторона своих граждан не выдает.