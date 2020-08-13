Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 620 847+277 258

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китай по состоянию на 12 августа текущего года восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге.

По его словам, в настоящее время регулярные пассажирские рейсы выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранные и 19 китайских. Они работают на 187 международных маршрутах.

Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов.

В то же время, по словам чиновника, пока количество рейсов, которые выполнялись до пандемии, не восстановлено.

Так, в июле в годовом исчислении оно сократилось на 34,1%, хотя в июне этот показатель равнялся 42,4%.

Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

Нефть умеренно подешевела после подъема до 5-месячного максимума

Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР

Колонна международной коалиции в Ираке угодила под взрыв

Акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Силовики применили газ против участников акции протеста в Минске

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');