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СК Белоруссии начал проверку после смерти в Гомеле арестованного

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства смерти 25-летнего мужчины в Гомеле будут рассмотрены Следственным комитетом Белоруссии, сообщили в ведомстве в среду.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", - сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета республики Сергей Кабакович, слова которого приводит госагентство БелТА.

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Кабакович пояснил, что мужчину направили к месту отбывания наказания, где у того резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина доставили в учреждение здравоохранения, где он скончался.

Как сообщалось со ссылкой на "Радио Свобода", 25-летний молодой человек был задержан 10 августа в Гомеле в ходе несанкционированной акции протеста. По словам матери погибшего, ей долго не сообщали о состоянии и местонахождении сына, а позже не дали взглянуть на тело умершего. Женщина предполагает, что ее сын, у которого были проблемы с сердцем, был сильно избит в ходе задержания.

Белоруссия

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