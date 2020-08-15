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Президент Белоруссии заявил об угрозах в адрес военнослужащих и ОМОНа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в адрес семей военнослужащих поступают угрозы со стороны участников массовых протестов.

"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", - заявил Лукашенко, выступая в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Белоруссии.

Президента цитирует госагентство БелТА. "Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул он.

"Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - добавил Лукашенко.

После президентских выборов с 9 августа в Минске и других городах Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. В период 9-12 августа акции жестоко подавлялись силовиками с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль, водометов. По официальным данным, было задержано более 6,7 тыс., госпитализированы более 250 человек, один человек погиб. Кроме того, в Гомеле скончался 25-летний мужчина, проведший несколько часов в автозаке после задержания на акции протеста.

В МВД Белоруссии в минувшую пятницу сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных. Там также заявили, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в Белоруссии за последние четыре дня. По данным МВД, за сутки составлены 102 протокола об административном нарушении.

Центризбирком Белоруссии в пятницу провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Протесты в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко

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