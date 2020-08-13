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За время протестов в Белоруссии пострадали больше сотни силовиков

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов, сообщило в четверг министерство внутренних дел.

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы", - говорится в сообщении МВД.

В Белоруссии четвертый день подряд продолжаются акции протеста, начавшиеся 9 августа - в день выборов президента Белоруссии. Участники протестов не согласны с предварительным данным ЦИК о результатах выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

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