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В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии начались стихийные митинги на предприятиях в связи с последними событиями в стране. Люди протестуют против применения насилия к демонстрантам, незаконных задержаний и против фальсификации результатов выборов.

В Минске, по данным корреспондентов "Интерфакса", других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители разных компаний.

На "Керамине" вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Против насилия выступили медики 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники №1. Устроить протест планируют и сотрудники скорой помощи.

Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны - МАПИД - вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta.

Около 11 часов на улице Макаенка у здания "Белтелерадиокомпании" собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.

Работники Белорусской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Белоруссии. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.

В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.

Ранее сообщалось о забастовках на "БелАЗе", в "Минскпромстрое" и Гродножилстрое". Руководство "БелАЗа" подтвердило, что проводит встречу с коллективом для обсуждения текущих событий в стране, но отрицает, что люди бастуют.

К забастовкам в Белоруссии призывает оппозиция. После объявления первых официальных итогов президентских выборов в стране, с вечера 9 августа в десятках городов проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и задержаниями. Днем белорусы выходят на мирные акции с цветами и встают в "цепочки солидарности".

Протесты в Минске

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Минск Белоруссия МАПИД Белтелерадиокомпания Белорусская филармония Керамин

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