Шансы Байдена победить Трампа в президентской гонке назвали высокими

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу над действующим президентом США Дональдом Трампом с вероятностью в 71%, сообщил интернет-портал FiveThirtyEight.

Согласно прогнозу сайта, у Трампа есть всего 29% шансов на победу в президентских выборах 2020 года. Однако отмечается, что нынешний президент все еще может обойти своего соперника.

"Несмотря на то, что очевидно, что Байден без труда сейчас опережает Трампа как на национальном уровне, так и в ряде штатов, согласно прогнозам, у Трампа есть значительный шанс победить, потому что есть еще много времени для активизации гонки", - говорится в сообщении FiveThirtyEight.

"Но погодите! Следует ли вообще доверять опросам?" - задается вопросом сайт. Он приводит в пример выборы 2016 года, когда в опросах общественного мнения лидировала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда FiveThirtyEight прочил ей 71,4% шанса на победу, а Трампу - 28,6%.

При этом отмечается, что Байден все-таки заручился большей поддержкой, чем Клинтон в 2016 году.

Как пишет британское издание The Independent, многие аналитики и исследователи общественного мнения предсказывают, что следующим президентом США станет Джо Байден. В то же время шансы на переизбрание Трампа, тем не менее, высоки.

"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент победит", - заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS ранее в этом месяце.

Как отмечают СМИ, прогноз, предоставленный сайтом FiveThirtyEight, стал первым с тех пор, как Байден объявил о выборе на пост вице-президента страны сенатора Камалы Харрис в случае его выигрыша. Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате-женщине.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде.

Харрис 55 лет, ее отец - выходец с Ямайки, мать - из Индии. Харрис - сенатор от штата Калифорния. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис на пост вице-президента, по мнению американских экспертов, логичная и безопасная. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.