СМИ узнали о желании Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в своем окружении, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов, сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылками на четыре информированных источника.

Чиновники администрации изучают время и место возможной встречи, так, встреча могла бы пройти в Нью-Йорке в сентябре, отмечается в сообщении.

Цель саммита - совместно объявить о прогрессе в вопросах заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений.

В качестве одного из вариантов рассматриваемых подписание лидерами двух стран плана дальнейших переговоров по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в следующем году, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.

Они отметили, что Трамп рассматривает саммит как возможность продемонстрировать, что он способен договариваться о соглашениях.

"Он хочет, чтобы это показало его способности к сделкам. Это просто большой спектакль", - сказал один из источников.

Представитель Белого дома заявил, что команда президента планирует провести больше встреч с мировыми лидерами в течение нескольких недель, предшествующих выборам.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября этого года.