ЦИК сообщил, что Лукашенко получил в Минске 64,5% голосов, Тихановская - 14,9%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны.

Так, согласно информации ЦИК, в столице за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую - 14,92%, за Анну Канопацкую - 3,2%, за Сергея Черечня - 2,05%, за Андрея Дмитриева - 1,93%, против всех проголосовали 10,01% избирателей.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%. Несогласные с обнародованными результатами голосования каждый день проводят в Белоруссии акции протеста.

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