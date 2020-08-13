Глава Минобороны Польши опроверг поставки боеприпасов в Белоруссию

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не продавала Минску никаких боеприпасов.

"Ни министерство обороны, ни правительство не давали никаких согласий на экспорт амуниции в Белоруссию. "Польская оружейная группа", польские фабрики не производят боеприпасы такого рода. Может быть, мы имеем дело с некой провокацией", - так прокомментировал он в четверг появившиеся в интернете фотографии гильз с надписью на английском языке Made in Poland ("Сделано в Польше").

Эти гильзы якобы были обнаружены в Минске после того, как ОМОН открывал стрельбу резиновыми пулями по протестующим.

"Еще раз я категорически отрицаю - никакого согласия польского правительства на продажу амуниции в Белоруссию не было", - заявил Блащак в эфире Польского радио.

Между тем, польская газета "Речь Посполита" отметила, что продажа вооружений за границу находится под строгим контролем - компания должна иметь разрешение на экспорт от министерства развития, которое консультируется по этим вопросам со спецслужбами и МИД Польши.

В Белоруссии акции протеста проходят четвертый день подряд. Протестующие не согласны с объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 14,92%.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек (включая сотрудников правоохранительных органов) получили ранения.