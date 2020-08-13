Трамп заявил, что Китай подкупил некоторые американские СМИ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Некоторые американские СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай, поскольку они куплены Пекином, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Они всегда говорят "Россия", но не упоминают Китай, потому что большинство этих людей подкупил Китай", - сказал Трамп в интервью телеведущей канала Fox Business Марии Бартиромо.

Трамп добавил, что "Китай – это большой горшок с золотом", именно поэтому СМИ предпочитают обвинять Россию, а не Китай, во вмешательстве во внутренние дела США.

Американский президент назвал Пекин "большой проблемой", подчеркнув при этом, что именно он сделал эту проблему "существенно меньшей".