Трамп обвинил СМИ в умалчивании успехов США в лечении больных COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что количество летальных исходов среди людей с коронавирусом COVID-19 в США снижается и является самым низким в мире, и обвинил СМИ в умалчивании этой информации.

"Срочные новости: смертность от китайского вируса в США является самой низкой в мире! Кроме того, смертность в США снизилась в десять раз со времени пика пандемии, и наша экономика вновь становится сильной!", - написал президент США в своем твиттере, набрав слова "самой низкой в мире" прописными буквами.

Он добавил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в стране снизилась на 39% в то время, как потенциал тестирования на наличие вируса является в США самым высоким в мире.

"Почему фейковые новости не пишут о том, что смертность снижается? Только потому, что они действительно фейковые новости", - объяснил Трамп, написав слова "фейковые новости" прописными буквами.

Кроме того, Трамп вновь заявил об эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19, приведя результаты ретроспективного исследования некоммерческой организации здравоохранения Генри Форда.

"Лечение с гидроксихлорохином существенно снижает смертность среди больных пациентов, госпитализированных с COVID-19 - и без каких-либо побочных эффектов, связанных с сердцем, свидетельствуют данные нового исследования, опубликованные Системой здравоохранения Генри Форда", - написал президент.

Согласно результатам этого исследования, среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались всего 13% в то время, как смертность среди инфицированных, в лечении которых этот препарат не присутствовал, составила 26%.

Исследование было проведено на основе данных 2541 пациентов, госпитализированных в период между 10 марта и 2 мая 2020 года в шести больницах.

Трамп ранее не только говорил об эффективности гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции, но и сам принимал этот препарат для профилактики.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о прекращении испытания гидроксихлорохина и еще двух препаратов для лечения COVID-19, поскольку они, по данным организации, лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом.

США являются абсолютным мировым лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано свыше 2,9 млн инфицированных, из которых более 906 тысяч уже выздоровели, 130 тысяч заболевших скончались. В последние недели в стране ускорилось распространение коронавируса. Ежедневно там выявляют более 50 тысяч новых случаев заражения.