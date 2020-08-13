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США оштрафовали компанию из-за продукции, произведенной заключенными в КНР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американская Pure Circle U.S.A. Inc. была оштрафована властями США на $575 тыс. за импорт порошковых подсластителей, произведенных с использованием труда заключенных в Китае.

Служба таможенного и пограничного контроля США в последние пять лет активизировала проверки, связанные с принудительным трудом в КНР, и Pure Circle стала первой компанией, оштрафованной по результатам этих проверок, пишет The Wall Street Journal.

Служба выявила, что Pure Circle импортировала, по меньшей мере, 20 партий стевии в порошковой форме, а также производных стевии, которые были произведены с использованием труда заключенных в КНР.

Федеральное законодательство США запрещает импорт любых видов продукции, выпущенных с использованием принудительного труда, в том числе, труда лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также детского труда, с 1930-х гг. Этот закон был принят с целью устранить подобную продукцию с американского рынка. Его нарушителей ждут конфискация грузов и уголовные дела.

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