Запуск французской ракеты Ariane 5 перенесен еще на сутки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В связи с непогодой запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА), которая должна была стартовать на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя коммерческими космическими аппаратами, перенесен еще на сутки, сообщила компания-оператор Arianespace.

"Ближайшая возможная дата запуска VA253 планируется в субботу, 15 августа", - говорится в сообщении.

Попытка пуска будет предпринята в субботу во временное окно с 17:33 по 18:20 по времени Восточного побережья США (в воскресенье с 0:33 по 01:20 по Москве).

Запуск ракеты планировалось осуществить еще в конце июля. Из-за выявленных технических проблем он неоднократно откладывался.

В пятницу он был перенесен из-за сильного ветра в районе космодрома.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников. Он должен будет состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02 на геостационарной орбите, который уже почти исчерпал свои запасы топлива для поддержания ориентации, и "дозаправить" его.

Ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту перигеем 250 км и апогеем 35,7 тыс. км спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США. На нем, кроме того, размещено оборудование Федеральной авиационной администрации США, предназначенное для совершенствования технического обслуживания полетов гражданской авиации.

Третий спутник, который планируется вывести на орбиту, является японским телекоммуникационным аппаратом BSAT-4b. Созданный компанией Maxar, он будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости (4K и 8K) в Японии.