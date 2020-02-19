Ракета Ariane 5 вывела на орбиту японский и южнокорейский спутники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Ariane 5 тяжелого класса Европейского космического агентства, стартовавшая в среду в 01:18 мск с космодрома Куру во французской Гвиане, "успешно вывела" на орбиту японский и южнокорейский спутники, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

В рамках миссии на геостационарную орбиту ведены японский спутник связи JCSAT 17 и южнокорейский океанографический спутник GEO-KOMPSAT-2B с перигеем 250 км и апогеем 35786 км.

Спутник связи JCSAT 17 компании SKY Perfect JSAT оснащен транспондерами в диапазонах С, Ku и S для предоставления услуг телевещания и обеспечения мобильной связью восточной Азии, в том числе в Японии и Дальнего Востока России.

Космический аппарат GEO-KOMPSAT 2B Корейского аэрокосмического исследовательского института (KARI) предназначен для мониторинга окружающей среды, в том числе для наблюдения за явлением приливов в море, а также утечками нефти и наблюдений в целях защиты экологии и управления природными ресурсами. Его масса составляет 3,4 тонны.

Это уже третий коммерческий запуск Arianespace с начала года.

В текущем году компания намерена осуществить с космодрома Куру также четыре запуска российских ракет-носителей "Союз-СТ. На орбиту им предстоит вывести спутник связи ОАЭ Falcon Eye-2, французский космический аппарат CSO-2, а также две группы британских спутников OneWeb.