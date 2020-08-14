Белоруссия выразила готовность к диалогу о событиях в стране

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минск готов к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране, заявил в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской конфедерации Иньяцио Кассисом.

"В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента республики Белоруссия и актуальная ситуация в нашей стране... Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии во время избирательной кампании и после ее завершения", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Макей также выразил признательность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Белоруссии в Швейцарии.

Телефонный разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.