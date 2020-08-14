В Белоруссии возобновились протесты

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Минске и других городах Белоруссии люди снова начали выходить на улицы, протестуя против насилия, сообщает TUT.BY и уточняет, что это мирные акции.

В Минске напротив универмага "Беларусь", в районе, где находится больница №5, в цепь солидарности выстроились врачи. У них плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Очевидцы присылают фото митингов на минских предприятиях. В частности, рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова с 8 утра митингуют и требуют отмены результатов президентских выборов, освобождения задержанных и прекращения насилия. С ними поговорил директор предприятия Александр Радевич.

Также митингуют сотрудники Минэнерго.

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом. Он принес за это извинения и сообщил, что задержанных начнут отпускать, причем, многих - и без составления административных протоколов. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова обратилась к белорусам от имени президента Александра Лукашенко и сказала, что он услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. В тот же вечер действительно начали выпускать задержанных, которые сообщали об избиениях и издевательствах.

В частности, в Минске людей начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома на Окрестина. В 1:20 ночи у ЦИПа появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он пообещал, что выпустят всех задержанных, и заявил, что "издевательств не было".

Корреспонденты TUT.BY за полтора часа они насчитали около 10 машин скорой помощи, которые подъезжали к ЦИПу.