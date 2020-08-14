С 17 августа в Киеве ужесточат карантинные ограничения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, поскольку украинская столица из-за роста количества больных оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Это связано с тем, что заполняемость коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в пятницу.

"С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- (на - ИФ) пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

- на пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий если на одного человека приходится менее 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение участниками дистанции не менее 1,5 м, если участники стоят,

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - перевозят только то количество пассажиров, для которых есть сидячие места.

"Ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно", - подытожил Кличко.

Коронавирус в Киеве обнаружили еще у 158 жителей Киева, один человек умер, сообщил в пятницу утром мэр столицы. "Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.