У посольства Белоруссии в Киеве началась акция в поддержку жертв репрессий

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - У здания посольства Белоруссии на Украине в пятницу проходит акция солидарности с жертвами политических репрессий и милицейского произвола.

Как передает корреспондент "Интерфакса", по состоянию на 14:20 у посольства по улице Коцюбинського, 3 собрались несколько десятков активистов. В руках они держат флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Белоруссии, тематические плакаты, а также маски с портретом президента Александра Лукашенко

Мероприятие носит мирный характер. В ходе акции прошел символический флешмоб, во время которого участники зажгли дымовые шашки цветов национального флага Белоруссии.

Организатор акции - правозащитное объединение "Синдикат".