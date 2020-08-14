Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:01Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

У посольства Белоруссии в Киеве началась акция в поддержку жертв репрессий

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - У здания посольства Белоруссии на Украине в пятницу проходит акция солидарности с жертвами политических репрессий и милицейского произвола.

Как передает корреспондент "Интерфакса", по состоянию на 14:20 у посольства по улице Коцюбинського, 3 собрались несколько десятков активистов. В руках они держат флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Белоруссии, тематические плакаты, а также маски с портретом президента Александра Лукашенко

В миреПотасовка произошла у здания посольства Белоруссии в КиевеЧитать подробнее

Мероприятие носит мирный характер. В ходе акции прошел символический флешмоб, во время которого участники зажгли дымовые шашки цветов национального флага Белоруссии.

Организатор акции - правозащитное объединение "Синдикат".

Украина Киев Белоруссия

Новости

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Работники минского метро присоединились к акциям протеста

Экономический кризис

ВВП еврозоны в апреле-июне упал на 12,1%

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Белоруссия выразила готовность к диалогу о событиях в стране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');