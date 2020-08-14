У посольства Белоруссии в Киеве началась акция в поддержку жертв репрессий
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - У здания посольства Белоруссии на Украине в пятницу проходит акция солидарности с жертвами политических репрессий и милицейского произвола.
Как передает корреспондент "Интерфакса", по состоянию на 14:20 у посольства по улице Коцюбинського, 3 собрались несколько десятков активистов. В руках они держат флаги Украины и исторический бело-красно-белый флаг Белоруссии, тематические плакаты, а также маски с портретом президента Александра Лукашенко
Мероприятие носит мирный характер. В ходе акции прошел символический флешмоб, во время которого участники зажгли дымовые шашки цветов национального флага Белоруссии.
Организатор акции - правозащитное объединение "Синдикат".