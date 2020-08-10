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Потасовка произошла у здания посольства Белоруссии в Киеве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пятеро участников акции протеста, проходящей в понедельник вечером в Киеве у здания посольства Белоруссии на Украине, были задержаны после потасовки, сообщили "Интерфаксу" в Шевченковском управлении полиции.

Задержанные доставлены в районное управление для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее о задержании пятерых митингующих сообщали в СМИ. Они протестовали против итогов президентских выборов в Белоруссии. Причиной задержания некоторых из них были якобы попытки бросать яйца в сторону здания посольства.

Среди задержанных - крымчанин Александр Кольченко, вернувшийся на Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

Белоруссия Украина Киев

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