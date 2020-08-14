МИД Украины выдвинул идею создать международную платформу по Крыму

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве подготовили предложение к президенту страны Владимиру Зеленскому о создании международной платформы по Крыму.

"И вот мы с вами разговариваем, а у меня на столе лежит письмо МИД к президенту Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть как раз формат международной платформы по Крыму, который мы разработали в министерстве иностранных дел", - сказал Кулеба в интервью "UA: Украинское радио" в пятницу.

Относительно "стратегии деоккупации полуострова" министр отметил, что это комплексный вопрос, потому что МИД отвечает за международный блок, но "деоккупация - это сложный процесс", который непосредственно связан и с внутренней политикой.

"И здесь мы взаимодействуем с моим коллегой вице-премьером - министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, и с представительством президента в Автономной республике Крым, и с другими министерствами для того, чтобы свести все идеи, все модели в единое целое. И я считаю, что этот вопрос достоин решения СНБО. Поэтому мы планируем передать этот "единый пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения", - подчеркнул глава МИД.

Отвечая на вопрос, стоит ли объединить вопросы Донбасса и Крыма в одну плоскость и вместе говорить с Россией и международными партнерами, Кулеба сказал, что категорически не стоит.

"Если мы хотим усложнить вопросы и деоккупации Крыма, и деоккупации Донбасса, то тогда это надо объединять. А, если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно. У меня вызывает сожаление только тот факт, что в 2014 году для Крымского вопроса не был создан формат, подобный Нормандскому (...) Но, мы как раз работаем над созданием этого формата", - сказал Кулеба.

Помимо этого, он подчеркнул, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет, и тезис о кризисе "придумала российская пропаганда". "Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - заявил министр.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно, этот регион принадлежит РФ.